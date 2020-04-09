İZOLASYON SONRASI SOSYALLİK NASIL OLACAK?

Bizim neslin gördüğü en büyük izolasyonun içerisindeyiz belki de! Şimdilik sorumluluk bilinciyle ‘evde kalıyoruz. Belki de süreç sınırlama ya da yasaklarla sandığımızdan da uzun sürecek. Neticede bir gün insanlık bu sorunu da aşıp, eski günlerine dönecek. Peki normale döneceğimiz o günlerde sosyalliğimiz kaldığı yerden devam edecek mi? Hiç sanmıyorum!

Bu süreçte sağlığımızla verdiğimiz sınav kadar, kalıcı psikolojik etkilerden de geçiyoruz. Şiddeti değişken olsa da hepimizde bu dönemin yaptığı etki ve alışkanlıkların olacağı aşikâr! Kişisel hijyen önlemleriyle zaten sosyal izolasyona bir şekilde devam etmiş olacağız. Alıştığımız popüler mekanların belki de hepsi ya revize ya da tarih olacak!

Alışkanlıklar sabit kalıyor

2010’larda Türk tipi sosyallik sokaklarda olurdu. Cadde üzerinde masalardan geçen arabaları, insanları görüp/görülebileceğiniz mekanlar çok popülerdi. 2015’teki üzücü terör olaylarından sonra sosyallik çatılara çıktı. Eskide otel içi ya da caddede görünmeyen mekanların ömrü kısa olurken, otel roof'larındaki mekanlar şehrin en popüleri olmuş durumda... O kısa döngüdeki terör olaylarından sonra hiçbir güvenlik sorunu olmamasına rağmen alışkanlıklar sabit kaldı!

Sadece bizde değil; tüm dünyada mekanlarda büyük bir değişim olacak. İlk değişiklik muhtemelen gece hayatında olacak. Eskisi gibi öyle 30 kişiyle ambiyans oluşturan tıklım tıklım mekanlara gitmek bu travmadan sonra yürek isteyecek. Üstü açık ya da havalandırmalarıyla alakalı bazı teknolojilere sahip localarla birbirinden ayrılan mekanlar tercih edilesi olacaktır.

Restorancılığın evrim geçirmesi çok muhtemel! İnsanlar evlerinde sosyalleşmeye önem vermeye devam edecektir. Ocakbaşı kebap, burger ve dürüm konsept mekanlar, müdavimlerini hijyen takıntılı olarak bulacaklar. Elle lezzet katılan yemeklerin paketlenmiş halleri, daha tercih edilir olacak!

Masa aralıklı dönem

Yan yana sıkış tıkış restoran konseptleri artık tarih olacak. O yaşlı aksi İtalyan amcaların trattoria'ları, Fransa bayrağı yakalı şeflerin bouchon restoranlarına da eski rağbet olmayacak. Gurmelerin değil; doktor ve diyetisyenlerin değerlendirdiği restoran rehberleri popüler olursa şaşırmayın. Bizdeki restoran kültüründeki en büyük değişimse masa aralıkları olacak. Mimaride şeffaflığı gösteren açık mutfakları da daha fazla görürken, servis personelinin masaya servis etme usülleri dahi belli mesafelerde gerçekleşecek.

Airbnb’nin sonu mu gelecek

Turizmde değişim çok daha kesin yaşanacak. Operasyonlarda hep hakir görülen housekeeping, otellerin tercih edilme sebebi olacak. Konaklama anlayışını bitireceği öngörülen Airbnb gibi uygulamalar, hijyenle ilgili gerekli güveni kullanıcıya veremezse, tarih olacak.

Müze gezintisinden TikTok izlemeye...

Kendimizi eve kapattığımız şu günlerde kimse zevklerinde eksik kaldığını iddia etmesin. Senfoni dinletilerden ‘bakkal’ şarkılarına geçişiniz o kadar hızlı oluyor ki! Google’da Van Gogh Müzesi'nde gezinirken bir yandan telefonumda TikTok indirmiş buldum kendimi! Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama diğer mecralardaki içerik darlığından sonra TikTok pek iyi geldi. Umarım buradaki akımlara kapılıp, kendimi kafama battaniye geçmiş sallanır şekilde video çekerken bulmam!