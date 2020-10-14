KAPİTALİZMİN INSTAGRAM’I

Basit tek renk tişört, mütevazı bir otomobil sosyal sorumluluğa adanmış bir aile hayatı! 70 milyar dolar’lık kişisel servetine rağmen tam bir rol model değil mi? Mark Zuckerberg için methiyeler düzülmüş milyarlarca makale bulmak mümkün. Peki girişimleri neden yansıttığı kimliğinin aksine kapitalizmin en büyük enstrümanları. Bu adam her gün aynı tişörtü giyiyor ama onun uygulamalarını kullanan sıradan insanlar bile üst üste aynı tişörtle post eklemiyor! Sosyal medya tüm alışkanlıklarımız değiştirirken tüketim algımızı da farklı bir boyuta taşıdı.

Çoğumuz birer bağımlıyız ve bunun farkında değiliz! Tek düze zevkleri olan post uğruna farklı ana parçalarla süslediğimiz bir ürünüz aslında. Siz sanmayın ki bu sadece binlerce takipçisi olan influencerlar’ın... Sade bir ev hanımı da, orta sınıf bir girişimci de kendini Instagram’dan tanımlıyor. Moda dünyası bu tükenişin farkında olduğu için lüksün değişen tanısına ayak uydurmayı reddediyor. Yeni dönemin deneyimsel lüks görgüsünden ziyade pahalı olsa da ulaşılabilir popüler bir anlayışı Instagram yoluyla kurguluyor.

Zuckerberg erkekler

Eskiden moda dünyasında dışlanan erkek giyim şu an moda evlerinin en kârlı operasyonları. Aslında giyim felsefesi Zuckerberg’den farksız! Sadece siyah ve beyaz tişörtler üretip üzerine tipografik logolarını göğüs bölgesine taşırırcasına yazdırıyorlar. Onlar da Zuckerberg gibi tek tip terlik giyiyor ama adını mitolojiden alan markadan! Üst üste aynı kıyafetle poz vermeyen hanımlarımız ise moda dünyasının o sezon emrettiği(!) ayakkabı ve çantayı defalarca gözümüze sokuyor bu kombinlerinde... O kaba saba spor ayakkabılarının yerine bu dönem Milanolu moda markasının rugan ayakkabısı bolca gözünüze çarpmıştır! Tabii ki kapitalizmin ya da tüketimin düşmanı olmak yersiz. Hollywood’dan çıkma Amerika Başkanı Ronald Reagan döneminde televizyon dizisi ‘Kara Şimşek’ ve jean pantolon reklamlarının Sovyet Berlin’indeki etkisinin dünyada yaptığı etkinin bir benzeri yaşanıyor. İnsanlar da sosyal medyada bunu gönüllü yapıyorlar. Çağımızın en duyarlı girişimcisi Zuckerberg, o naif görüntüsünün altında satın alamadığı Snapchat’ten arakladığı hikayenin benzerini TikTok için Reels da yapıyor. TiktTok’un ergenlerinin yaptığı o zıplamaları, şarkıları dahi değiştirmeden Instagram’ın gönüllü neferleri yapıyor.

ETİLER’İN EN SOSYAL SOKAĞI

Aklınıza Nusret’ten dolayı Nispetiye Caddesi gelecektir ama şu sıralar semtin en popüler sokağı Zeytinoğlu Caddesi’ni kesen Yaren Sokak. Yedi yıl önce sadece konutların olduğu bu sakin sokakta Miyabi, Elbet, Leyla ve Torcello’nun olduğu, valelerin otomobilleri çift sıra dizmek zorunda kaldığı yoğunlukta. Bu sosyal sokağı ilk mekanıysa Miyabi! 2000’lere damga vurmuş çoğu Uzak Doğu restoranında her görevde bulunmuş Mehmet Yüce ve Yüksel Akkök’ün yatırımcıları olmadan kendi imkanları yettiği ölçüde bu sokakta açıyorlar suşi restoranlarını... Sufiyi bu kadar iyi yapan mutfak ekibinin kuruluşuysa filmlere senaryo olacak türden bir hikaye.

Darbeden kaçan usta şuşiciler

Mehmet Yüce’nin Mori zamanlarından tanıdığı Apichat Lumluar’ın Tayland’da askeri darbe üzerine Türkiye’ye dönmesi belki de Miyabi mutfağının başarısının en büyük sebebi. Lumluar kendisi gibi usta yedi Taylandlı takım arkadaşıyla kurduğu sistem, Mehmet Yüce’nin kaliteli tedarik ve servis kurgusuyla markayı şehrin suşi klasiği haline getirmesine yardımcı oluyor. Tabii ki başarıda bu faktörler çok önemli ama markanın popülerliğine rağmen ikinci bir şubesinin olmaması da kendilerini daha nitelikli yapıyor.