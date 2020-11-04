NE ARA BU KADAR SAMİMİYETSİZ OLDUK?

Sen istediğin kadar dikkat et kendine; sahtekâr bir müteahhitin eksik kullandığı malzemeden, sorumsuz insanların bulaştırdığı hastalıklardan, şehir magandalarından seken bir kurşunla ya da kuralsız bir canavarın kullandığı araç vasıtasıyla ölebiliyorsunuz. “İyi ki sosyal medya var artık sesimiz çıkıyor, bunlar gizli kalmıyor” diyenlerden misiniz? Fazla iyimsersiniz... Acılarımızı yaşadığımız, yaralarımızı sardığımız hepimizi bir yapan tüm özelliklerin her gün içi boşaltılmıyor mu? Depremin, selin, ölünün, dirinin arkasından hepimizin atacak bir tweet’inin olması ne hoş değil mi? Peki ya atmıyorsanız? Atmadığınız tweet’ten de sorumlu olduğunuz bir dünyadasınız.

Klavyeli aktivistler

Dünyanın her yerinde yığınla sorunun, açgözlülüğün yaşanmasından haberimiz var. Bu adaletsizliğe ses çıkaran Greta gibi seçilmiş kahramanlarımız da (!) duyarlarımızın bile belli konular üzerinden tetiklendiği, evlerin içerisindeki klavyeli aktivistler olduk hepimiz! Duyarsızlığa dikkat çekerken ‘like’ toplama üzerine cümleler kurguluyoruz.

Maalesef ki samimi değiliz.

Vatandaş gazeteciliği adı altında içimizde olan ünlü olma isteğinin fırsatlarını arıyoruz. Bizim için kötü bir gelişme

dahi sizi popülerleştirmek, entel görünmek için bir fırsat.

Dünya’mız ölüyor...

Dünya’mız ölüyor! İklim krizine dikkat çeken Greta, Times dergisine kapak oluyor. Peki söylediği bir söz, içerisinde bulunduğu bir aksiyon aklınızda kaldı mı? Her gün bir şeye tepki verip yarın popüler olan yeni gündeme tepki verince sorunlar eskisinden de çözümsüz oluyor?

Geçtiğimiz gün Filipinler’i rekor hızda vuran Goni tayfununun sanki başımıza geleceklerin ön gösterimi gibi değil mi? Felakete karşı bir klipten alıntı hareketler yapan video’ya çoğunuz gülüp, görüşlü paylaşımlar yaptınız. Şarkının kendisi ‘Earth Song’ ve Micheal Jackson’ın 30 yıl önce çektiği klipteki her şey tek tek oluyor farkında değil misiniz?

BU İŞİN AYIBI YOK

Covid-19’da çemberin daraldığı bir gerçek. Salgınla ilgili en duyarlı tedbirli kişilerin bile hayret verici şekilde hastalıklarını saklama yoluna gidiyor. En yakınında dahi bir bulaş olduğunda kendi işine/hayatına devam etmek adına bunu saklıyorlar. Bu hastalığa yakalanmak ayıp değil. Hastalığın kuluçka dönemini düşününce başkalarına bulaşmasını önlemek adına çevremizi bilgilendirmek önemli. Ailesinde bu virüsü taşıyıp kendinde semptom olmadığı için hayatına devam eden kişi sayısı hiç az değil.

EVRENSEL MİSİN ÖZENTİ Mİ?

Evrensel olmakla özenti olmak arasında ince bir çizgi yok. Ve çizginin öteki tarafında sizin tabirinizle hiç de ‘cool’ görünmüyorsunuz. Ülke bu kadar acı içerisinde olmasını sallamıyorsunuz, diyelim ki hayat sizin için her koşulda devam ediyor pandemide 200 kişilik Cadılar Bayramı kutlamak nedir? Biriniz varlığın içine doğmuş, diğeriniz yarışmalardan varlığa giden yolu bulmuş. Maalesef ki özentiliğin önceden ya da sonradan görmeliği de olmuyor.