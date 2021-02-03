NİTELİKLİ CAN SIKINTISI

Çağımızın en büyük sorunu bu! Tanımlanmış mutluluklardan rahatsız olduğunu söyleyip tanımlanan kültür üzerinden entelektülite devşirmek. İzlediğiniz dizi, bulunduğunuz sosyal medya platformu, hatta desteklediğiniz yardım kampanyaları dahi çoğunluğun iz düşümü! Şimdiyse moda Club House! Yoksa siz henüz girmediniz mi? Zor bulunduğu iddia edilen davetiye gelmedi mi? Çok şey kaçırmadığınızı söyleyebilirim... Yine dünyanın bize dayattığı, sosyal medyada varolan tiplerin hemen koşturduğu bu sohbet odalarında saatler öldürülmeye başlandı bile. Bu zamanları nereden mi alacak? Tabii ki Instagram’dan! Zaten düşüşte olan Instagram live sohbetleri tamamen öldü diyebiliriz. Düşünün; oradan çıkış yapan Melikşah ve Bartu hemen sponsorunu da alıp buraya taşınmışlar. Daha önceki deneyimlerimizde olduğu gibi örnek girişimci Zuckerberg uygulama satın alamazsa Instagram’ın içerisine hızlıca evriliverecek. Dizi izlenen platformlarda olduğu gibi Club House sohbetlerine de Instagram üzerinden ‘ortamlarda yeniliklerden geri kalmadık’ algısı yapılıyor.









Gündüz yılbaşı ağacı önünde beş kıyafet değiştiren moda blogger’ı ablamız bir odada üniversitelerin sorunlarına güzellemeler yapıp, diğer odada ünlü dedikodusu yapıyor! Şimdilik buranın fenomenleri moderatör doğanlar! Yıllarca ajans tarafından sosyal medya figürlerine para kazandıranlar ‘asıl keramet bizde’ dercesine sohbetler yapıp influencer’ları konuşmaya davet edip, biraz da “Kral çıplak” dedirtiyor.

Evde canları sıkılan, dizi tavsiyesi dilenenler için hızır gibi yetişti çoğunluğu ‘boş’ geçen, saatler süren sohbet odaları...



BİZİM KÜÇÜK BALIKLAR NE YAPAR?



Tüm dünyada borsalar rekor üstüne rekor kırıyor. Pandeminin ekonomide verdiği tahribata rağmen bu artışın sebebi ne olabilir? Bu dönem eve kapanan, elinde biraz parası olan ‘küçük balık’ adı verilen yeni oyuncuların büyüttüğü piyasalar. Bu küçük balıklar Amerikan borsasının balinalarını Reddit platformundan örgütlenerek resmen batırdı. Peki bizim küçük balıklar buna benzer radikal bir hareket yapar mı? İlla ki çevrenizden birileri yeni katılanlardandır borsaya. Düşünün 2 milyona dayanan yerli yatırımcının 787 bini 2020 yılında giriş yapmış. Yeniliklerinden sebep bizim küçük balıkların en büyük özelliği bu yeni uğraşlarını dillendirmeyi sevmeleri. Onlar için borsada olmak karizmatik bir durum olduğu için kendilerini gizleme gereği duymuyorlar. Arkadaş sohbetlerinde futbolun, siyasetin yerini tamamen hisse senetleri almış durumda. Bir nevi paradan para kazanmadan ziyade sohbetlerdeki ‘borsacı’ karizmasıyla sosyallik ilgilerini daha çok çekiyor. O sebepten bizim küçük balıklar tahmin edilemez hareketler yapabilir ama Amerika’dakiler gibi radikal bir hareketin içerisinde bulunacağını hiç sanmıyorum...



SİNDİRİN ŞU NUSRET’İ!



Baltimore’da açtığı restoranla Michelin’e layık görülmüş bir Türk şef Ahmet Dede... Istakozdan kebap yapan, bunu da isot biberle terbiye

edecek kadar Türk mutfağına inovatif yaklaşacak kafada bir şef... Hikayesi kuvvetli, başarısı tescilli biri olarak onun da Nusret kompleksine girmesini hiç anlayamadım. Nusret’in Türk mutfağını temsil edemeyeceğini, etlerle yaptığı şov üzerinden eleştirmesine anlam veremedim. Bildiğim kadarıyla Nusret’in, ‘Türk mutfağının temsilcisiyim’ gibi bir açıklaması yok. Tartışmasız dünyanın en tanınmış kasabı! Bugün mekanlarını kapatsa sosyal medya fenomeni de olur, Tarantino filminde korkutucu bir gangster de! Ahmet Şef bu toplara girmeyip mutfağındaki yıldızlarını artırsa, Nusret gibi global bir isim olsa Türkiye’ye verdiği söyleşilerden çok daha faydalı olur Türk mutfağına...