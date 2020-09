PANDEMİNİN YOUTUBER EKONOMİSTLERİ

Ekran karşısında makyaj yapanlar, zıplayarak (!) kıyafet değiştirenler, araba deneyenler, oyun hileleri verenler ‘out’, ekonomistler ‘in’! Kim derdi YouTube dünyasının yıldızlarının Z kuşağından ya da Z kuşağını hedefleyenlerden olacağını? Tüm ezberlerin bozulduğu, her gün ekonomiyi kendine has üsluplarıyla yorumlayan 50’li yaşları aşan yeni YouTuber’ların dünyasına hoş geldiniz...

‘Dolar yükselecek mi?’ ‘Faizler iniyor mu?’ ‘Altının durumu nedir?’ Tüm bu soruların cevabını bulacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Bu uzman YouTuber olmuş ekonomistler, dünün rakamları üzerinden hoş sohbet bir geyik çeviriyorlar. Ekonomi kötüye gidince reytingleri artıyor, büyük bir keyifle “Ben demiştim” naralarıyla sohbeti üst perdeden döndürüyorlar. Hepsi iyi eğitimli, işin jargonuna hakim; ekonomik terimlerin karmaşıklığını halkın anlayacağı üslupta anlatacak kadar maharetli. Genel görüşleri hep karamsar! İyiye giden değil, kötüye giden durumdan reyting yapıyorlar.

Açıkcası katılın, katılmayın; kendilerini izletiyorlar. Unvanları, kıyafetleriyle de görüşlerinin etkisinde kalıyorsunuz. Her ne kadar “Yatırım tavsiyesi vermiyoruz” deseler de yorumlarıyla ciddi anlamda yönlendirme yapıyorlar. Üç ayda yıldızı parlayan bu ekonomistlerin halk nezdinde de tanınırlığı hiç fena değil. Genelde öğle saatlerinde Parle ya da Cantinery’de yuvarlak masaya topladıkları arkadaşlarıyla buluşuyor; yeni hayranlarıyla ‘hikayelere’ konu oluyorlar.

FEMiNiZMiN YÜKSELiŞi

Twitter’da gezinirken önüme düştü ‘Kadın Haklarına En Duyarlı Fenomen’ ödülü! Bu ödülün verilmesinden çok, böyle bir kategoriyi garipsedim! Kadınların eşitliğini perçinlediği, haklarını korkusuzca aradıkları bu yeni dünya temellerinde işin sulanmaya başladığı aşikâr! Yeni yayın dönemiyle hayatımıza girecek birçok dizide de konu ‘kadına şiddet’. Amaç bu durumun dikkat çekmek olduğu kadar, gündemden reytingde devirmek! Her bölümü orta ölçek bir sinema filmi olan bu dizilerin senaryo ekibinin kalemi bu tip olaylara beceriyle döner.

Aslında sanat dünyası feminizm akımının etkisine girmek üzere! Geçenlerde medya sanatçısı dostum Hakan Yılmaz’la da bunu tartıştık. 14’üncü yüzyıldaki hümanizm akımının bir fraksiyonu olarak feminizmin yükseliyor. Kadınlar daha eşit, daha etkin ve özgür geliyor. Bu akımda Türk kadını oldukça etkin.

Şu dönem kadın haklarıyla alakalı yapılan her adım, büyük reyting alıyor. Kimi zaman etkileşim uğruna kullanılıyor kadınların mağduriyetleri! Mesela Ahmet Güneştekin’in de Batman kadınlarıyla ilgili yapılan genellemeye verdiği haklı tepki de bu sebepten! Türk kadınının duruşunda en büyük zararıysa her durumu buna bağlayıp, şöhret ve reyting güden hemcinsleri...

TAVSİYE...

Otel restoranları pandemi dönemiyle eski ‘tutmaz’ algısını tamamen yıktı diyebilirim. Otel zincirlerinin hijyen kurallarına olan güven, personel disiplini ve tedarikle alakalı tecrübeleri, müşteri tarafından takdir edildi.

Menülerin eskiye göre kısa olduğu şu dönemde Aila da tavsiye edilesi... İlk Umut Karakuş şefken dikkatimi çekmişti Fairmont’un içerisindeki bu harika Türk restoranı. Yeni normalde yaz dönemi ‘arka bahçe’ ambiyanslı püfür püfür esen masalarda kısa ama etkili bir menü hazırlanmış. Özellikle başlangıçlardaki borani, Piraye ve humus denenesi...