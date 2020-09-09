SOSYAL MESAFELİ ‘ÇIKMA’LAR

Muhtemelen Z kuşağı bilmez bu fiilimsiyi! Masum yıllarımızda karşı tarafa olan ilgi bu soruyla dile gelirdi: Benimle çıkar mısın? Ergen çirkinliğimle bu sorunun olumsuz tarafını fazlasıyla tatmış olsam da o masum kalıplar özlenmiyor değil! Yeni normalin koyduğu sosyal mesafeyle dejenere ilişkiler, eski dönemin ‘ilişki durumu: çıkıyorlar.’ Pandemide yeni doğmuş aşklar pekişirken, yıllarca devam eden ilişkiler ya da evlilikler ciddi anlamda yara aldı! Pandemiye aşksız girenler terim olarak böyle nitelendirmese de ‘çıkmakla’ ilişkilerine başlıyorlar. Tanışmalar yeni döneme uygun ‘sosyal medyadan’ olsa da görüşmeler eski usulde romantik yemeklere döndü! Taraflar az görüşmenin açığını sosyal medyadan nasıl kapatıyorlar...

Bana takip ettiğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim

Unutun o ‘Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim’ deyimini! Artık senin takip ettiğin kimse sen o’sun! Bazı genelleme kriterleri de var sosyal medya analizcileri arasında! Hikaye özelliği geldiğinden bu yana kendi algısını yönetenler, çok fotoğraf ekleyen doğal tiplerin aksine 100’ü geçmeyecek kadar fotoğraf ekliyorlar. Erkeklerde smokinli davet pozu, hayvan ve yeğen sevgisi anıları olmazsa olmaz! Kadınlar işe biraz daha ‘look’ tarafından bakıyor! Fotoğraflarda filtreler sarımtıraksa bohem, yüzü/gözü pürüsüzse gezenti olacağına dair bir öngörü var.

Post uğruna dost olunanlar

Sizin profilinizi iyi yönetmeniz yetmiyor! Post ettiğiniz arkadaşlarınızın profil algısı sizden bağımsız olmuyor bu değerlendirmelerde. Siz istediğiniz kadar ‘cool’ görünün; etiketlediğiniz arkadaşınız elinde tespih, nargile, arabasını gösterme merakı varsa işiniz zor. Özellikle kadınlar bu durumu post uğruna dostluk edindiği tiplerle kapatıyorlar.

İlk ‘date’ mekan önerileri

İşin çıkma tarafıysa tam eski usul oluyor artık. İyi bir tanışma mutlaka romantik bir yemekle deneyimlenmeli. Tabii ki burada iş beylere düşüyor! İyi bir mekan tercih etmek yeterli değil. ‘Çıkma’ döneminin ilk buluşmalarında o mekanın en romantik masasını ayarlamak favori hareket!

Mesela 16 Roof’un martıların da sık ziyaretine uğradığı, Boğaz’a tepeden bakan çapraz masası. Spago’da girişin sağındaki, eğlenceye kısmen uzak yuvarlak masa. Ruby’nin üst kattaki ön sıra masalarından biri ve öncesinden rıhtım sosyalliği! Bunların arasına geçtiğimiz hafta şehrin en iddialı Çin restoranı Shang Palace’ın Shangri La Hotel’in çatı suitlerinden birine yaptığı üç masada deneyimsel olarak eklendi. Şimdiden evlilik teklifleri bile organize edildiğini çevremden biliyorum!

GAZİANTEP MUTFAĞINDAN VEGAN LEZZET ÇIKAR MI?

Vegan beslenme bizim kültürümüze ters gibi görünse de Anadolu’dan birçok lezzet aslında bu tanımlamaya uyuyor.











Yıllar önce İstanbul’a gelen Amerikalı bir arkadaşıma vegan restoran bulamadığımda onun keşfi olan bizim sulu yemekli lokantalarımızla durumu anlamıştım. Aslında bizim vegan lezzetlerimiz çok ama kendimizin haberi yok! Bunlardan son keşfim çağla aşı. Ben ilk kez deneyimledim. Hem de Murat Kaşıbeyaz gibi Gaziantep mutfağının önemli bir temsilcisinin elinden... Gaziantep geleneklerinde baharın gelişinin habercisi olan çağlalı yemekler 15-20 gün yapılırmış. Mevsimsel bir lezzet

olduğu için mart ayında Gaziantep dışında yememiz pek mümkün olmazmış.



Şanslıyız ki; Vadistanbul Kaşıbeyaz’da Gökhan Murathan’ın davetine özel saklanmış bir ufak bir porsiyonunu yeme fırsatı

bulduk. Maalesef ki Kaşıbeyaz’ların menüsünde bu lezzet yok! Belki Gaziantepliler’in anlayışına ters gelecek ama etsiz

tercih ettiğim hali bugüne kadar yediğim en lezzetli vegan yemeğiydi!