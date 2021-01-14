Örnek çift

Hayvansever kimliğiyle bilinen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yaptıkları hareketle takdir topladı. Çiftin, Sarıyer’deki evlerinin önüne sokak hayvanları için kulübe yaptırdığı görüldü. İçine battaniye de koyan oyuncular, eksilen su ve mamaları, her gün tamamlıyor.

Geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin’i kucağına alan Kobal ve İmirzalıoğlu’nun, başka bölgelere de barınak yaptırdığı öğrenildi. İkilinin, sokakta gördüğü yaralı hayvanları ise veterinere götürüp, tedavi ettirdikleri de ortaya çıktı.