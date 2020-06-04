Öyle Bir Geçer Zaman Ki konusu ve oyuncu kadrosu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranında yayınlanan yönetmen koltuğunda Zeynep Günay Tan'ın yer aldığı filmin başrollerinde Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli, Wilma Elles, Yıldız Çağrı Atiksoy, Mine Tugay, Emir Berke Zincidi, Farah Zeynep Abdullah ve Elçin Sangu gibi günümüzde ekrana gelen dizi ve filmlere damga vuran isimler kadroda yer alıyor. İşte Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Türk drama televizyon dizisi. Yönetmenliğini Zeynep Günay Tan'ın üstlendiği ve senaryosunu Coşkun Irmak'ın yazdığı dizi, Kanal D'de yayınlanmıştır. İsmini Erkin Koray'ın unutulmaz parçasından almıştır.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ BAŞROL OYUNCULARI

Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Muhammet Uzuner, Wilma Elles, Mete Horozoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Gün Koper, Mine Tugay, Meral Çetinkaya, Emir Berke Zincidi, Farah Zeynep Abdullah, Türkü Turan, Elçin Sangu

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ KARAKTERLERİ

Ana karakterler

Cemile: Ali'nin ilk eşi. Berrin, Osman, Aylin ve Mete'nin annesi. Sonradan evlendiği "balıkçı" Hikmet Karcı'dan kalan mirasla durumları düzelmiştir. 3. sezonda, kızı Aylin ve eski eşi Ali'nin yasını tutar. Ayrıca ailesini de bir arada tutmaya çalışacaktır.

Ali: Cemile'nin eski eşi. Berrin, Osman, Mustafa, Aylin ve Mete'nin babası. Denizci ve kaptan. Hollandalı Caroline adlı bir kadın evlenip eski karısı ve çocuklarını sokağa attı. Balıkçıyı öldürdüğünden hapse girdi çıktı. Caroline'den Mustafa adlı bir bebeği doğmuştur, ama bir takım sorunlar yüzünden bebeğe bir süre Cemile bakmıştır. Sakatlığı tedavi sonucu düzelen Ali, Kenan Çetin'in iş teklifiyle Karcı Holding'te çalışmaya başlamıştır. Fakat sonradan Cemile'ye verdiği destek nedeniyle görevden atılmış, yerine Caroline alınmıştır. Geçmişinde yaptığı kötülüklerden dolayı, kendisini yıllarca kaptan olarak hizmet verdiği denizlerin mavi sularına bırakıp intihar etmiştir. Cemile'yi ve çocuklarını bıraktı.

Mete: Ailenin ortanca çocuğudur. Babasından nefret eder. Müzik öğretmeni İnci'ye duygular beslemektedir. Öğretmeni kanserden yatağa düştüğünde o ölünceye kadar yanında kalmıştır. İnci Öğretmen'den dolayı müziğe ilgi duymuş ve liseden sonra lise arkadaşlarıyla birlikte kurduğu grupta vokalistlik yapmaya başlamıştır. Çalıştığı yerdeki garson kız Nihal'e aşık olmuş, bu yüzden başına birçok olay gelmiştir. Babasının ölümünden sonra ailenin tüm yükünü kendisi yüklenip babasının yokluğunu aratmamaya çalışmaktadır. Kardeşi Osman'ın siyasi olaylara karışmasına ne kadar engel olmak istese de bunu başaramamıştır. Kardeşinin adının karıştığı cinayeti üstlenmiş ve fakat kaldığı cezaevinden kaçarak dışarıda 1980 dönemi işkencelerine maruz kalmıştır.

Berrin: Ailenin büyük çocuğu; Osman, Aylin ve Mete'nin de ablasıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaktadır. Üniversite arkadaşı olan Ahmet'e aşık olmuştur. Ancak Ahmet yurt dışına kaçmak zorunda kalınca bu kaçışı sağlayabilecek tek kişi olan Hakan'la zoraki bir evlilik yaparak okulu bırakmıştır. Hakan'dan Zehra adında bir kız çocuğu olmuştur. Sonra Hakan'dan boşanıp tekrar Ahmet'le evlenir. Ahmet'le birlikte kızıyla yaşamaya başlar. Daha sonra Ahmet'ten hamile kalır, fakat o sırada Ahmet öldürülür. Bu yüzden oğlunun ismini Ahmet koyar. Bir müddet sonra Hakan'a karşı bir şeyler hissetmeye başlar ve hep beraber yaşarlar.

Aylin: Berrin'den sonra gelen kız kardeş. Lise son sınıfta okulunu bırakıp Soner'in kardeşi Murat ile evlenmiştir. Ona aşık olmamasına rağmen Soner yaptığı anlaşma sonucu, Soner'e aşık olmasına karşın Murat'la evlenmiştir. Murat'tan boşandıktan sonra Soner'den hamile kalmıştır. Kalp sorunundan dolayı doğum yapması risklidir. Fakat o doktorların çocuğunu aldırması yönündeki uyarılarını dinlememiş, ısrarla anne olmak istemiştir. Riskli geçen bu doğum sırasında bebeğini dünyaya getirirken hayatını kaybetmiştir.

Hasefe: Ali'nin annesi; Berrin, Osman, Aylin ve Mete'nin babaannesidir. Cemile ve Hikmet Karcı'nın düğününü bastığında oğlu Ali'yi vurmuştur. Gelininin hayatını kurtardığı için ceza almamıştır. Caroline'in terk ettiği oğlu Mustafa'yı sahiplenip Cemile'nin evine getirmiştir. Torunu Aylin ile birlikte kaybettiği oğlu Ali'nin yasını tutmaktadır. 80'li yaşlarındadır.

Osman: Ailenin küçüğü; Berrin, Aylin ve Mete'nin kardeşidir. Anne ve babasına çok düşkündür fakat küçüklüğü anne ve babasının ayrılığıyla parçalanmanın eşiğine gelen bir ailede geçtiği için içine kapanık büyümüştür. Liseye başladımış, 16 yaşlarında lise öğrencisi olmuştur.

Caroline: Ali'nin Hollanda'dan gelen sevgilisidir. Ali'nin aklını çelerek evli olmasına rağmen onu ailesinden koparıp onunla evlenmiştir. Daha sonra bu evliliğin, kendisi gibi Hollanda'da yaşayan bir arkadaşıyla birlikte Ali'yi dolandırmak üzere hazırlanmış bir plan olduğu anlaşılır. Evlendikten sonra Ali'yi sevmeye başlayınca bir türlü Hollanda'daki arkadaşına dönmemiştir. Bunun üzerine arkadaşı Türkiye'ye gelip planı sona erdirmek için onu Ali'yi dolandırmaya zorlar. Arkadaşı, Ali'yi öldürmeye kalkınca arkadaşının ölümüne sebep olmuştur. Ali planı öğrenince Caroline'i terk eder. Bu sırada Caroline Ali'den hamile kalmıştır. Ali hapse girince psikolojisi bozulmuş ve alkolik olmuştur. Ali'den olan bebeği Mustafa'yı bırakıp Hollanda'ya gitmiştir. Sonra Türkiye'ye geri dönmüş ve Ali'yle yaşamaya başlamıştır. Kenan'la aralarında bir aşk başlayınca Ali'yi terk etmiştir. Yıllar sonra ise hem eski eşi Ali'yi hem de aşkı Kenan'ı kaybedince Ekrem'le birlikte olup onunla yaşamaya başlamış, 40'lı yaşlarına geldiğinde ise yıllar onu daha da olgunlaştırmıştır. Ekrem Tatlıoğlu ile birlikte yaşamaya başlamıştır.

Deniz: Aylin ve Soner'in kızıdır. Annesi Aylin, onu dünyaya getirirken hayatını kaybetmiştir. Babası Soner ise Aylin'in ölümünden dolayı onu bırakıp İngiltere'ye gitmiştir. Bu yüzden Cemile tarafından büyütülmüştür. Beşinci yaş gününde babası Soner, Cemile ve Süleyman'ın ısrarıyla geri döner. Bir müddet sonra kızıyla birlikte yaşamaya başlar.

Zehra: Berrin ve Ahmet'in kızıdır. Henüz küçük bir bebekken annesi Berrin'in, babası Hakan'la ayrılıp Ahmet'le evlenmesinden ve Hakan'ın hapiste yatmasından sonra, annesi Berrin ve Ahmet'le birlikte yaşamaya başlamıştır. Babası hapisten çıktıktan sonra asıl babasının Hakan olduğunu öğrenir ve annesine çok kızar. Bir müddet babasıyla beraber yaşar.

Soner: Aylin'nin sevdiği zengin adam ve Murat'ın ağabeyidir. Murat'ın Aylin'i sevdiğini öğrenince onu mutlu etmek için Aylin'e yaklaşmış ve Murat'la evlenmesi için ona anlaşma imzalatmıştır. Bu sırada Aylin'le aralarında gizli bir aşk oluşur. Bunun üzerine kardeşi

Murat'ın mutluluğu için yurt dışına çıkar. İlerleyen bölümlerde Aylin ile evlenir. Bunun üzerine kardeşi intihar eder. Soner ve Aylin ise bir çocuk sahibi olurlar fakat Aylin, riskli geçen bu doğum sırasında hayatını kaybeder. Soner, Aylin'i kaybettikten sonra Zehra'nın bale hocası ve daha sonra Deniz'e dadılık yapan Bahar'a ilgi duymaya başlar. Dizi finaline doğru evlenirler.

Hakan: Berrin'in fakülteden arkadaşı ve sonradan kocasıdır. Berrin'i karşılıksız sever ve ünlü bir devlet adamının oğludur. Berrin'in, aşkına karşılık vermemesi Hakan'ın, gücünü kullanmak istediği babasına yanaşmasına sebep olmuştur. Daha sonra Berrin'e olan aşkından Berrin'i mutlu etmek için babasına karşı çıkıp adamlarıyla Ahmet'in yurt dışında kaçmasını sağlar. Ahmet'in yokluğunda Berrin'le evlenir. Ahmet'in kızına babalık eder. Berrin'in onu ne yapsa da sevemeyeceğini ve gönlünün Ahmet'te olduğunu anlayınca boşanırlar. Babası Ekrem Tatlıoğlu, Berrin'in başına silah dayayınca elinden almak isterken kazayla babasını vurarak yaralanmasına sebep olmuş ve hapse girmiştir. Daha sonra hapisten çıkmış ve babasının yerine dönmüştür.