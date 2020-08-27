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27.08.2020 - 11:09 |

Oyuncu Gaye Gürsel, Jeff Treves ile dünyaevine girdi!

Gaye Gürsel, animasyon sanatçısı Jeff Treves’le geçtiğimiz cumartesi günü sade bir nikâhla evlendi.

Oyuncu Gaye Gürsel, Jeff Treves ile dünyaevine girdi!
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Hürriyet' in haberine göre; 'İşler Güçler' dizisindeki 'Müjgan' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Gaye Gürsel, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlendi.

20 YILLIK AŞKTA MUTLU SON

Bu özel anı sadece aileleri ve yakın arkadaşlarıyla paylaşan çiftin, 20 yıldır sevgili olduğu öğrenildi. Gürsel, sosyal medya hesabından davetiyelerini ve eski fotoğrafını “Hayat enteresan gerçekten. Vay be Jeff” notuyla paylaştı.

Oyuncu Gaye Gürsel, Jeff Treves ile dünyaevine girdi

Çiftin arkadaşları ise nikâhtan fotoğraflara duygusal bir mesaj yazdı: “Sizinkisi romantik bir aşk hikayesi. 20 yıl önce gibi, bugün gibi, 20 yıl sonraki gibi hep mutlu olun.”

Oyuncu Gaye Gürsel, Jeff Treves ile dünyaevine girdi

27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni
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