Oyuncu Gaye Gürsel, Jeff Treves ile dünyaevine girdi!

Hürriyet' in haberine göre; 'İşler Güçler' dizisindeki 'Müjgan' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Gaye Gürsel, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlendi.

20 YILLIK AŞKTA MUTLU SON

Bu özel anı sadece aileleri ve yakın arkadaşlarıyla paylaşan çiftin, 20 yıldır sevgili olduğu öğrenildi. Gürsel, sosyal medya hesabından davetiyelerini ve eski fotoğrafını “Hayat enteresan gerçekten. Vay be Jeff” notuyla paylaştı.

Çiftin arkadaşları ise nikâhtan fotoğraflara duygusal bir mesaj yazdı: “Sizinkisi romantik bir aşk hikayesi. 20 yıl önce gibi, bugün gibi, 20 yıl sonraki gibi hep mutlu olun.”