Oyuncu Mark Blum corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

'Desperately Seeking Susan' ve 'Crocodile Dundee' filmlerindeki rolleriyle tanınan ve birçok ünlü dizide konuk oyuncu olarak yer alan ABD'li oyuncu Mark Blum, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs sebebiyle vefat etti.

CNN Entertainment’ın haberine göre; Mark Blum, Blum New York tiyatrolarının corona virüse bu hafta verdiği ikinci kayıp oldu.

Geçtiğimiz günlerde 81 yaşındaki Tony Ödüllü oyun yazarı Terrence Phillips hayatını kaybetmişti.