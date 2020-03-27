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27.03.2020 - 11:23 |

Oyuncu Mark Blum corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü can almaya devam ediyor. Bir ölüm haberi de 69 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Mark Blum'dan geldi.

Oyuncu Mark Blum corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

'Desperately Seeking Susan' ve 'Crocodile Dundee' filmlerindeki rolleriyle tanınan ve birçok ünlü dizide konuk oyuncu olarak yer alan ABD'li oyuncu Mark Blum, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs sebebiyle vefat etti.

CNN Entertainment’ın haberine göre; Mark Blum, Blum New York tiyatrolarının corona virüse bu hafta verdiği ikinci kayıp oldu.

Geçtiğimiz günlerde 81 yaşındaki Tony Ödüllü oyun yazarı Terrence Phillips hayatını kaybetmişti.

Eva Mendes piyano müziği eşliğinde cam sildiABD'li oyuncu Eva Mendes, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 46 yaşındaki oyuncu, beş yaşındaki kızı piyano çalarken "Çocuk aktiviteleri için ipucu verin" dedi.
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Cadde Yazarları

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