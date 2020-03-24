MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasından takipsizlik!
24.03.2020 - 15:06 | | İHA

Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasından takipsizlik!

Hakkında FETÖ soruşturması yürütülen oyuncu Mete Horozoğlu'na terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasından takipsizlik!

Oyuncu Mete Horozoğlu'na ilişkin isimsiz bir kişinin yaptığı ihbar sonucu 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÜST YÖNETİMİYLE İRTİBATININ OLMADIĞI KAYDEDİLDİ
Horozoğlu hakkında, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan soruşturma yürütülmüşse de İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen rapor ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu arşiv havuzu bilgileri dikkate alındığında şüpheli Horozoğlu'nun terör örgütü ile irtibatını ortaya koyacak bilgi, belge ve delillere ulaşılamadığı, soyut iddia dışında kamu davası açılmasını gerektirir yeterlilikte delil elde edilmediği belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığı ifade edildi.

İbrahim Tatlıses: Balkonda çıkıp oturunİzmir'de yaşayan şarkıcı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ferhat Göçer evinde verdiği konserle moral oldu

Ferhat Göçer evinde verdiği konserle moral oldu

'Gülen yüzün solmasın bir tanem'

'Gülen yüzün solmasın bir tanem'

Deniz Berdan'ın corona virüs önlemi!

Deniz Berdan'ın corona virüs önlemi!

Didem Soydan takipçisini affetmedi! 1740 TL para cezası

Didem Soydan takipçisini affetmedi! 1740 TL para cezası

Sıradaki Haber