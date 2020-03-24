Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasından takipsizlik!

Oyuncu Mete Horozoğlu'na ilişkin isimsiz bir kişinin yaptığı ihbar sonucu 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÜST YÖNETİMİYLE İRTİBATININ OLMADIĞI KAYDEDİLDİ

Horozoğlu hakkında, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan soruşturma yürütülmüşse de İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen rapor ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu arşiv havuzu bilgileri dikkate alındığında şüpheli Horozoğlu'nun terör örgütü ile irtibatını ortaya koyacak bilgi, belge ve delillere ulaşılamadığı, soyut iddia dışında kamu davası açılmasını gerektirir yeterlilikte delil elde edilmediği belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığı ifade edildi.