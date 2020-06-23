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23.06.2020 - 10:03 |

Oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobilini parça parça çaldılar

Oyuncu Şükrü Yıldız’ın 14 yıl boyunca kullandığı 1987 model Chevrolet Chevette otomobili, 2018 yılında arızalandı. Yıldız, bozulan parçanın yurt dışından gelmesini beklerken arabasını Karaköy’de bir sokağa park etti. Ardından otomobilin her gün farklı bir parçası çalındı, geriye sadece arabanın iskeleti kaldı.

Oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobilini parça parça çaldılar
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Şükrü Yıldız arabasının başına gelenleri şöyle anlattı:
"Arabayı evimin iki sokak aşağısındaki çıkmaz sokağa park ettim. İşler güçler yüzünden ilgilenemedim. Sonra bir gün kapısı diğer gün koltukları çalındı. Bir yıl sonra da sadece iskeleti kaldı. Son hali ise amatör fotoğrafçıların ilgisini çekti ve Karaköy’ün simgesi oldu.”

1987 model Chevrolet Chevette arabanın parçalanmış hali amatör fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Magazin Haberleri Bülteni (23 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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