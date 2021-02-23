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23.02.2021 - 07:00 |

Öz güven harekatı başlattı

Hadise’nin başlattığı makyajsız fotoğraf ve video kampanyasına, Seda Bakan ve Hazal Türesan da katılarak, ünlü isimlere meydan okudu.

Öz güven harekatı başlattı
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Hadise, marka yüzü olduğu Colastin ile başlattığı kampanya kapsamında makyajsız video paylaştı ve takipçilerine sevdiklerine fotoğraf ya da görüntüyle meydan okumalarını istedi. Seda Bakan’a meydan okuyan şarkıcı, “Benimle birlikte bu öz güven harekatına katıl” yazarak,  #makyajsızpazartesi etiketi yaptı.

Makyajsız karesini paylaşan Bakan ise, “Canım, kabul ediyorum” diyerek, Hazal Türesan’ı davet etti. Türesan, “Elbette ki makyajsız da güzeliz canım” diyerek, Bakan’a kalp emojisiyle karşılık verdi. Hadise’nin başlattığı kampanyaya katılan yüzlerce kadın birbirine meydan okudu.

    Magazin Haberleri Bülteni (22 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

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