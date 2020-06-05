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05.06.2020 - 16:55 |

Ozan-Bahar Şer çifti tedbiri elden bırakmıyor

Cemiyet hayatının sevilen çiftlerinden Bahar Şer ile eşi Ozan Şer, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Ozan-Bahar Şer çifti tedbiri elden bırakmıyor
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Akşam saatlerinde AVM'ye gelen ve Markalar Sokağı'nda turlayan Ozan-Bahar Şer çifti, gazetecilerin fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Maskelerini takıp sosyal mesafeye dikkat ederek, Markalar Sokağı'ndaki ünlü mağazaları gezen çift, daha sonra müdavimi oldukları La Petite Maison Restaurant'a giderek yorgunluk kahvesi içti.

Ebru Polat'tan tavsiyerler! "Kocalarınızı elinizden alırlar"Instagram paylaşımları olay olan ünlü şarkıcı, yaklaşık 500 bin izlenen görüntüsü ile sosyal medyayı salladı.
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Cadde Yazarları

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