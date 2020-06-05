05.06.2020 - 16:55 |
Ozan-Bahar Şer çifti tedbiri elden bırakmıyor
Cemiyet hayatının sevilen çiftlerinden Bahar Şer ile eşi Ozan Şer, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
Akşam saatlerinde AVM'ye gelen ve Markalar Sokağı'nda turlayan Ozan-Bahar Şer çifti, gazetecilerin fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
Maskelerini takıp sosyal mesafeye dikkat ederek, Markalar Sokağı'ndaki ünlü mağazaları gezen çift, daha sonra müdavimi oldukları La Petite Maison Restaurant'a giderek yorgunluk kahvesi içti.