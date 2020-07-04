Erdem Lütfi Oraylı, sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz’un kendisini darp ettiğini iddia ettiği Ozan Güven hakkındaki tanık ifadesinde oyuncunun, “Bana ‘Baran’ı avucumun içiyle tokatlamak geçiyor içimden’ dedi. Yemekten sonra arkadaşları Ramazan’ın evine gittiler. Sonraki gün Deniz saat 03.30 ile 04.00 arası beni aradı, sesi ağlamaklı geliyordu. Bana Ozan’la tartıştığını ve evime geleceğini söyledi. 20 dakika sonra Ozan’ın şoförü Hasan’la geldi” dedi.



Erdem Lütfi Oraylı, sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz’un kendisini darp ettiğini iddia ettiği Ozan Güven hakkındaki tanık ifadesinde oyuncunun, “Bana ‘Baran’ı avucumun içiyle tokatlamak geçiyor içimden’ dedi. Yemekten sonra arkadaşları Ramazan’ın evine gittiler. Sonraki gün Deniz saat 03.30 ile 04.00 arası beni aradı, sesi ağlamaklı geliyordu. Bana Ozan’la tartıştığını ve evime geleceğini söyledi. 20 dakika sonra Ozan’ın şoförü Hasan’la geldi” dedi.



Bulutsuz’un geldiğinde tişörtünde yoğun kan gördüğünü ve ayakta duramadığını belirten Oraylı, sözlerine şöyle devam etti: “Şoförün koluna tutunmuştu. Eve girince titreyerek ve ağlayarak, ‘Ozan beni öldürecek’ dedi. Vücudunda morluklar ve şişkinlikler vardı. Elinden telefonunu almış ve üzerine kapıyı kilitlemiş. Ozan’ın alkol aldıktan sonra Deniz’e karşı ağır hakaret ve küfürler ettiğine çok şahit olmuşumdur.”















Raporlar dosyaya girdi



Deniz Bulutsuz’un İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden aldığı rapor da dosyaya girdi. Raporda, Bulutsuz’un sol gözünde puslu görünüm nedeniyle bir sağlık kuruluşunda muayene olması ve içinde cam olabileceğinin belirtildiği, kollarında morluklar, cam kesiği, kalça ve uyluk bölgesinde çok sayıda morluk, merdivenden yuvarlanmaya bağlı sol diz kısmında morluklar ve baş parmak altında yara nedeniyle ortopedi muayenesi yapıldıktan sonra kapsamlı bir rapor düzenlenmesinin uygun olacağı görüşü belirtildi. Ozan Güven de Amerikan Hastanesi’nden aldığı raporu dosyaya sundu. Raporda, oyuncunun yüzünde ve

kollarında çok sayıda sıyrıklar olduğu belirtildi.



Cem Yılmaz’a tepki



Yaşananların ardından sosyal medya kullanıcıları, olumsuz olaylara karşı duyarlılığıyla bilinen, Ozan Güven’in yakın arkadaşı Cem Yılmaz’ı, sessiz kaldığı için eleştiri yağmuruna tuttu. Gelen tepkiler üzerine Yılmaz, “Kadına şiddet meselesinin ‘tarafı’ olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Bu konu tartışmaya kapalıdır. Arkadaşım üzerinden ‘Sen de bir şey söyle’ isteğinizi anlamakla beraber, çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur” şeklinde tweet attı.