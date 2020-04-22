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22.04.2020 - 09:07 |

Ozan Güven: Temizlik yapmaktan geberdim

Oyuncu Ozan Güven, meslektaşı Zafer Algöz’ün YouTube hesabından sunduğu 'Burada Olan Burada Kalır' programına konuk oldu.

Ozan Güven: Temizlik yapmaktan geberdim

Ozan Güven, karantina boyunca evde sürekli temizlik yaptığını söyledi: Ev hanımlarını da alkışlamalıyız. Sürekli bitmeyen bir ev işi var. Temizlik yapmaktan geberdim” dedi.

Algöz’ün “Evde resim yapıyor musun?” sorusuna ünlü oyuncu, “Evet, 16 tane tablo yaptım, hepsi küçük formatta. İstanbul Modern ve Sabancı Müzesi bununla ilgilendi” diye esprili bir yanıt verdi.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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