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HaberlerMagazin Haberleri Son dakika: Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a attığı mesajlar ortaya çıktı!
15.07.2020 - 15:30 |

Son dakika: Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a attığı mesajlar ortaya çıktı!

Oyuncu Ozan Güven ile darp ettiği iddia edilen sevgilisi Deniz Bulutsuz'un şiddet ve küfür içerikli yazışmaları ortaya çıktı. Hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ozan Güven'in, Deniz Bulutsuz ile daha önce yaşadıkları bir kavga sonrası sevgilisine sarf ettiği şiddet içeren sözler, dava dosyasına delil olarak sunuldu.

Son dakika: Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a attığı mesajlar ortaya çıktı!
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Güven ve Bulutsuz arasında yargılama devam ederken, Bulutsuz'un dava dosyasına Ozan Güven'in kendisini daha önce de şiddet içeren sözler sarf ettiğini gösteren WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunduğu ortaya çıktı.

Günaydın'ın haberine göre; belgelerde ikilinin eski tarihli yazışmalarında, Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a sarf etmiş olduğu sinkaflı sözler nedeniyle defalarca kez özür dilediği, yaptıklarından pişman olduğunu dile getirip Bulutsuz'un kendisine bir şans daha vermesini istediği görülüyor.

İşte o mesajlar:

'Kendimi bağırmadan ifade edemediğim için çok üzgünüm... Kendimi hiç affetmeyeceğim'

'Ne açıklaması olan ne de affedilecek ne de unutulacak bir şey yaptım. Kokusunda huzur bulduğum kadına bunu yaptığım için utanıyorum'

'Her gece kahrolarak yatıyorum her sabah da öyle uyanıyorum. Yer yarılsa da içine girsem'

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Cadde Yazarları

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