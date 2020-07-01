Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz kimdir? Ozan Güven kaç yaşında?

Ozan Güven ve Deniz Bulut bir süredir aşk yaşıyorlar. Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddia edildi. Bu iddia sonrasında ise ikilinin yaşamı gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. Peki Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz kimdir?

DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?

Deniz Bulutsuz, sosyal medya uzmanıdır.Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim aldı.

OZAN GÜVEN KİMDİR?

1975 yılında Almanya'da doğan Ozan Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu. İzmir Belediye Konservatuvarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı. İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Koyu Kırmızı, Muhteşem Yüzyıl ve Fi gibi televizyon dizilerinde rol aldı. G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerinde yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz'la oynadı.

2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi. Ali Ateş isminde bir çocukları olan sanatçı, 2010 yılında Türkan Derya ile boşandı.