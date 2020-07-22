‘Ozan’dan bunu beklemezdim!’

Özlem Yıldız, dostları Gülsemin Bayraktar ve Leyla Tonya’nın Bursa İnegöl’deki güzellik merkezi açılışına katıldı. Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’a uyguladığı şiddete tepki gösteren sunucu, “Şiddet ve dayak hayatımızın her yerinde var. Kadınların sessiz kalmaması lazım. Ozan’dan bunu hiç beklemezdim” dedi. Yeniden evliliğe sıcak baktığını söyleyen Yıldız, “Hayatıma girecek kişiyi oğlum da onaylamalı” açıklamasını yaptı.