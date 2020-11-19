Özcan Deniz oğlunun velayetini almak için Feyza Aktan'a dava açtı

İstanbul Aile Mahkemesi’nde eski eşine velayetin değiştirilmesi için dava açan Özcan Deniz, çocuğunun velayetinin anneden alınıp kendisine verilmesini istedi.

Hürriyet'in haberine göre; Özcan Deniz, mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı talebinde bulundu. Mahkeme, Deniz’in talebini kabul ederek davaya yayın yasağı kararı verdi.