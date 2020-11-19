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19.11.2020 - 11:56 |

Özcan Deniz oğlunun velayetini almak için Feyza Aktan'a dava açtı

Özcan Deniz ile geçen yıl anlaşmalı olarak boşandığı Feyza Aktan arasında sular durulmuyor... Deniz, geçtiğimiz günlerde kendisine ait evi gasp ettiği gerekçesiyle Aktan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü sanatçı, eski eşine iki yaşındaki çocuğunun velayetini almak için dava açtı.

Özcan Deniz oğlunun velayetini almak için Feyza Aktan'a dava açtı
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İstanbul Aile Mahkemesi’nde eski eşine velayetin değiştirilmesi için dava açan Özcan Deniz, çocuğunun velayetinin anneden alınıp kendisine verilmesini istedi.

Hürriyet'in haberine göre; Özcan Deniz, mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı talebinde bulundu. Mahkeme, Deniz’in talebini kabul ederek davaya yayın yasağı kararı verdi.

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