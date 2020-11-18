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• 18 Kasım 2020 - 09:57 • Son Güncelleme:

Özcan Deniz: Korkma oğlum!

Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in eski eşinin Sarıyer'de ikamet ettikleri evden çıkmasını istediği ancak Feyza Aktan'ın çıkmayı reddedip, oğlu ile orada yaşamaya devam ettiği öne sürüldü. Ünlü şarkıcı, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

• 18 Kasım 2020 - 09:57 • Son Güncelleme:
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2018 yılında Feyza Aktan ile nikah masasına oturan Özcan Deniz, aynı yıl nisan ayında oğlu Kuzey Deniz'i kucağına aldı.

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15 ay evli kaldan çift, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. İkili, çocukları Kuzey için ortak velayet aldı.

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Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in, eski eşinin Sarıyer'de ikamet ettikleri evden çıkmasını istediği iddia edildi. Bunu reddeden Feyza Aktan'ın, oğlu ile orada yaşamaya devam ettiği öne sürüldü.

4KORKMA OĞLUM, UZUN BİR YOL BU

'KORKMA OĞLUM, UZUN BİR YOL BU'

Özcan Deniz, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Oğlu Kuzey'in bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, gönderisine şu notu düştü:

"Korkma oğlum, uzun bir yol bu. Zalimin galip gelemeyeceği bir yol. Elinden geleni yapacak baban, yarınlarını iyileştirmek için. Denmesi gerekenleri söyledim, elimden geleni yaptım. Ne kaybedeceğim umurumda değil. İnsan baba olunca, cam oluyormuş. Zalimin elinde tokmak kırmaya hevesli.

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Oğlum şunu bil; kırılsam da keskinim. Bana 'babam' deyip, aşkla bakmanı engelleyenlerin, seni bir saniye bile fazla yaşamanın önüne taş koyan her vicdansızın, mutlu olma hakkımıza tecavüz eden her çıkarcının 'hayattan alacağım var' deyip, faturayı sana, bana kesen herkesin elini kesen bir cam. Allah biliyor ya birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi, gerisi zor ama kolay oğlum. Seni bir enkaza çevirmek isteyen kimseye izin vermeyecek baban. Seni çok seviyorum oğlum."

7FEYZA AKTAN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

FEYZA AKTAN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Feyza Aktan, hakkında çıkan iddialar sonrası Instagram hesabından şunları söylemişti:

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"Gasp: Mağdurun mal varlığına 'cebir' veya 'tehdit' kullanarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez. Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır. Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak, önüme konulan boşanma protokolünü hiçbir zaman talebim olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul hiçbir talebim olmamıştır.

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Sadece ortak çocuğumuzla birlikte yaşamımı idame ettirebilmem için lehime cüzi bir nafaka ve sadece kullanım amaçlı bir ev ve araç takdir edilmiştir. Boşanmadan sonra aleyhime yapılan iddialar artarak devam etse de, çocuğumun olumsuz bir etkilenme yaşamaması için hep sustum."

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