Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki velayet davası başladı

Damla GÜLER / Milliyet.com.tr

Özcan Deniz ve Feyza Aktan, 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmış ve 2 yaşındaki çocuklarının velayeti Aktan’da kalmıştı. Ancak daha sonra Özcan Deniz oğlunun velayetini almak için dava açmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne görülen velayet davasının ilk duruşması bugün görüldü.

Feyza Aktan’ın hazır bulunduğu duruşmaya Özcan Deniz’i ise avukatı temsil etti. Gizlilik ve yayın yasağı bulunan duruşmaya tarafların haricinde izleyici ve basın mensubu alınmadı.

“SABIRSIZLIKLA SÜRECİ BEKLİYORUM”

Yaklaşık bir saat süren duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Feyza Altan, “Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Dava devam ettiği için konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapamayacağım. Süreci bekliyorum sabırsızlıkla” dedi.

Aktan, gazetecilerin, “Özcan Bey çocuğunuzun velayetini mi istiyor? Siz çocuğun sizde kalmasını mı istiyorsunuz?" soruları üzerine; “Evet, tabii ki onun için buradayım” yanıtını verdi.

Aktan’ın avukatı ise “Eminim ki Türk Adaleti çocuk için en doğru kararı verecektir” ifadelerini kullandı. Aktan, bir gazetecinin eski eşi Özcan Deniz hakkındaki şiddet iddialarına yönelik sorusuna ise yanıt vermedi.

Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı, çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.

"ÇAMUR AT İZİ KALSIN"

Özcan Deniz ise yaptığı açıklamada; "Yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'çamur at izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi mağdur etmedim. Yeni projemin arifesinde bunların yaşanması da ayrı bir konu. Kurulacak çok cümle var ama ileride evladımı üzecek kayıtlar bırakmamak adına susuyorum. Ben, bu hayatta en değerli varlığım olan çocuğumu düşünmekteyim. Ve elimden alınmaya çalışılsa da, oğlumu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum. Onun geleceğini inşa etmekle meşgulüm. Annesi hakkında ulu orta konuşmak gibi bir davranışım olmadı ve olmayacak. Oğlumun geleceğinin gasp edilmesine de asla müsaade etmeyeceğim." demişti.

"HUKUK MÜCADELESİ İÇİNDEYİM"

Deniz'in bu sözlerinin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Feyza Aktan ise "Bugüne kadar hem yazılı hem de görsel medyada herhangi bir açıklamada bulunmadım. Elimden geldiği kadar da kaçtım hep böyle şeylerden. Ancak içinde bulunduğum durum, artık bana bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissettirdi. Öncelikle karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bundan sebeptir ki her anne gibi evladımın benden alınmaması için vermiş olduğum bir hukuk mücadelesinin içerisindeyim. Lanse edildiği gibi kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu saatten sonra da asla olamaz" diye konuşmuştu.