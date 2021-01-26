• 26 Ocak 2021 - 08:42 • Son Güncelleme:
Özcan Deniz-Feyza Aktan kavgasına Sibel Semerci dahil oldu
Eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek şikayette bulunan Feyza Aktan'ın kavgasına; Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci de katıldı. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Semerci'nin sözleri "Aktan'a gönderme" olarak yorumlandı.
• 26 Ocak 2021 - 08:42 • Son Güncelleme:
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Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, şarkıcı olan eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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-Haydi, biraz anket yapalım. Anne olmak sadece doğurmak mıdır? Belki bilmeyenler bir şeyler öğrenir...
-Çocuğunuzun kilo gelişimi yaşıtlarının gerisinde ilerliyor. Nedeni anne olarak bir kase çorba yapmak yerine bisküvi, çikolata ve sakızla besliyorsunuz. Çünkü evladınız dediğiniz bir parça çocuğa ayıracak zamanınız yok. Sizce bu kabul edilebilir bir durum mudur?
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-Henüz konuşamayan ve derdini anlatamayan küçük çocuğunuzu tek başına yan komşuya bırakıp, kendiniz bir başka komşunuza çay, kahve içmeye gidebiliyorsunuz çünkü sız gıybet ederken çocuğunuz sizden ilgi bekliyor ve siz onunla ilgilenmeyi tercih etmiyorsunuz. Bu normal bir durum mudur?
-Yine böyle bir gece saat 2'lere kadar eğlenirken sızıp, kalıyorsunuz ve sorumsuzluğunuz yüzünden koca bir evin yarısı açık unuttuğunuz elektrik sobasından dolayı yanıp, tutuşuyor. Neredeyse küçük çocuğunuz ölümle burun buruna geliyor. Sizce bu ortam küçük bir çocuğun yaşayabileceği bir ortam mıdır?
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-Bu arada sadece nacizane bir öneri; eşinizden ayrıysanız ve çocuğunuza sizden daha çok emeği geçmiş çocuk bakıcınızı aç bırakıp, aşağılayıcı cümleler kurar ve fiziksel şiddet uygularsanız ve buna da 'Ben işverenim' derseniz; hem hiçbir bakıcı sizinle çalışmaz hem de o bakıcı maazallah kaçıp, ayrıldığınız eşinize sığınmak zorunda kalabilir. Ne de olsa çocuğunuz ilgiyi ondan gördüğü için ona daha çok bağlıdır...
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FEYZA AKTAN: HUKUKİ SÜREÇLERİ BAŞLATTIM
Aktan, "Oğlumun sağlık durumu ve gelişimi son derece iyi. Üç yıldır her ay düzenli gidilen doktor kontrolüne gerçekten önemseyip, gelselerdi süreçten haberdar olurlardı. Beklediğim süreci yaşıyorum. Küçük bir çocuğun anneden velayetinin alınması tartışmasız zalimce ve bu imajı yıkmak için ancak beni kötü ve yetersiz bir anne gibi göstermekle başarabilirler.
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"SUÇLAMALARIN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUM"
Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz, hakkında çıkan haberlerin ardından, "Basında ve sosyal medyada çıkan, hiçbir dayanağı olmayan, yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'Çamur at, izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" açıklamasını yapmıştı.
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Deniz, sözlerine, "Ben, bu hayatta en değerli varlığım olan çocuğumu düşünmekteyim ve elimden alınmaya çalışılsa da oğlumu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum. Onun geleceğini inşaa etmek, ona maddi manevi iyi bir miras bırakmaya çalışmakla meşgulüm. Annesi hakkında ulu orta konuşmak gibi bir davranışım olmadı ve olmayacak.
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"ÇOCUĞUM İÇİN SUSUYORUM"
Özcan Deniz'in bu sözlerinin ardından Feyza Aktan, "Bugüne kadar hem yazılı hem de görsel medyada herhangi bir açıklamada bulunmadım. Elimden geldiği kadar da kaçtım hep böyle şeylerden. Ancak içinde bulunduğum durum, artık bana bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissettirdi. Öncelikle karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var.
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