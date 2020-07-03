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03.07.2020 - 09:31 |

Özdemir Erdoğan'dan Zeki Müren hakkında tepki çeken sözler

Sanatçı Özdemir Erdoğan, konuk olduğu bir programda, ‘Sanat GüneşiZeki Müren hakkında “Özel hayatı nedeniyle kötü örnek oldu. 'Paşa' dediler, bir paşa çıkıp da ‘madam deyin’ demedi” ifadelerini kullandı.

Özdemir Erdoğan'dan Zeki Müren hakkında tepki çeken sözler
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Özdemir Erdoğan, katıldığı bir programda, Zeki Müren’e dair eleştirilerde bulundu: Zeki Müren 1952 senesinde sahneye çıktığı vakit, smokiniyle birinci sınıf şarkı söyleyen biriydi. Sesi de pırlanta gibiydi. Özel hayatı sebebiyle 60’ların sonunda kötü şarkı söylemeye başladı ve kötü örnek oldu. Bu adama ‘Paşa’ dediler. Bir paşa da çıkıp, ‘Buna madam deyin ama ‘paşa’ demeyin’ demedi. Böyle bir şey olur mu? Zeki Müren rol model oldu. Sonra bir sürü kötü örnekleri çıktı. Elton John hiçbir zaman böyle pespayelik yapmadı. Piyanosunun başına oturdu, adam gibi çıktı ve şarkı söyledi.”

Özdemir Erdoğan’ın ‘Sanat Güneşi’ hakkında yıllar sonraki eleştirileri, sosyal medyada tepki çekti.

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