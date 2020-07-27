Özel çalışma

Çift, töreni seçkin sanatsever konukların huzurunda yaparak Samsun’da bir ilke imza attılar. Dünyaca ünlü sanatçı Prof. Dr. Gülten İmamoğlu tarafından Başoğlu ailesi için özel olarak yapılan ‘Sende Şarkı Söyler Başaklar’ adlı eser, yaklaşık üç aylık bir süreçte hazırlandı. İmamoğlu, “Bilime ve sanata destek olmak kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının ön koşuludur” dedi.









