Özel çocuklar kamera karşısında

Kırklareli’nde çekimleri gerçekleştirilecek ‘Biz de Sizin Gibiyiz’ farkındalık kısa filmi, down ve otizmli özel eğitimli çocukları ilk kez profesyonel oyuncularla bir araya getirdi. Yapımcılığını Dilek Çakır’ın, yönetmenliğini Onur Öğden’in üstlendiği ve senaryosunu Sevtap Öcal Aşkın’ın yazdığı proje, okula alışma sürecinde diğer minikleri bilinçlendirmek, onların da desteğiyle bu özel çocukların başarması zor olan her şeyi yapabileceklerini göstermeyi hedefliyor.