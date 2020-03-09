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HaberlerMagazin Haberleri Özel günde yayınladı
09.03.2020 - 07:00 |

Özel günde yayınladı

Erol Evgin, ‘Altın Düetler 2’ albümünde, Farah Zeynep Abdullah’la seslendirdiği ‘Sen Unutulacak Kadın mısın?’ şarkısının stüdyo okumalarındaki özel görüntülerden hazırlanan video klibini, Kadınlar Günü’nde yayınladı.

Özel günde yayınladı

Erol Evgin, ‘Altın Düetler 2’ albümünde, Farah Zeynep Abdullah’la seslendirdiği ‘Sen Unutulacak Kadın mısın?’ şarkısının stüdyo okumalarındaki özel görüntülerden hazırlanan video klibini, Kadınlar Günü’nde yayınladı. Sanatçı, “Bu parça kadınlarımıza armağan olsun” dedi.

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