09.03.2020 - 07:00 |
Özel günde yayınladı
Erol Evgin, ‘Altın Düetler 2’ albümünde, Farah Zeynep Abdullah’la seslendirdiği ‘Sen Unutulacak Kadın mısın?’ şarkısının stüdyo okumalarındaki özel görüntülerden hazırlanan video klibini, Kadınlar Günü’nde yayınladı.
Erol Evgin, ‘Altın Düetler 2’ albümünde, Farah Zeynep Abdullah’la seslendirdiği ‘Sen Unutulacak Kadın mısın?’ şarkısının stüdyo okumalarındaki özel görüntülerden hazırlanan video klibini, Kadınlar Günü’nde yayınladı. Sanatçı, “Bu parça kadınlarımıza armağan olsun” dedi.