Özge Gürel'den flaş 'evlilik' cevabı

Özge Gürel, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Serkan Çayoğlu ile ilişkisi hakkındaki soruları yanıtladı.

İlişkisinde her şeyin yolunda gittiğini belirten oyuncu, "Çok kıymetli ve özel bir şey yaşadığımı düşünüyorum. Çok huzurluyum, çok mutluyum, çok eğleniyorum. Kavga ve gürültüyü sevmiyorum. Bu ilişki de beni yormuyor. Salonda Serkan’ı elinde kahvesiyle görünce bile mutlu oluyorum” dedi.

Gürel, evlilik sorusunu ise "Bunun bir cevabı yok. Evliliğe yüklediğimiz bir anlam da yok. Birbirimizi sevdiğimiz için yan yana duruyoruz zaten. İleride ‘aa evlensek mi’ deriz ve evlenebiliriz" yanıtını verdi.