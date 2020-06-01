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01.06.2020 - 16:24 |

Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama

Oyuncu Özge Gürel, sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama
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Özge Gürel ile 4 yıldır aşk yaşayan Serkan Çayoğlu, dün 33 yaşına bastı. Gürel, sosyal medya hesabından sevgilisinin doğum gününü kutladı. Birlikte çekilen karelerini takipçileriyle paylaşan Gürel, paylaşımına şu notu düştü:

"..Ben, hayatı delice sevdiysem nasıl, diyorum, seni de öyle. ... Kendi çukurunu bulmuş deniz gibiyim, diyorum, yanında, o sabahları eğilip öpüyor denizi.' Birhan Keskin... Nice yollara, nice yıllara..."

Özge Gürelden Serkan Çayoğluna romantik kutlama

Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.
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Cadde Yazarları

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