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17.06.2020 - 10:02 |

Özge Özpirinçci: Ruhum bu limanda kaldı

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, Bozburun Yat Limanı’nda Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana’nın işlettiği sahilde kısa bir tatil yaptı. Tatilden bol bol paylaşım yapan güzel oyuncu, son olarak denize girdiği anı takipçileriyle paylaştı.

Özge Özpirinçci: Ruhum bu limanda kaldı
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Normalleşme sürecinin başlamasıyla tatile çıkan Özge Özpirinçci, tatilde bol bol fotoğraf çekti. Bu pozları takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, denize girdiği anları paylaştı.

Özpirinçci, bu kareye, "Denize atlamadan önceki hali... Eylülde görüşürüz Tanem ve Edhem... İstanbul’a yüzerek gitmişçesine. Kalbim, aklım, ruhum bu limanda kaldı" notunu düştü.

Tanem Sivar ise arkadaşına yorum yaparak, “Yok, yok, yok, gitme, gitme gel... Eylülde gel” dedi.

Özge Özpirinçci: Ruhum bu limanda kaldı

Magazin Haberleri Bülteni (17 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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