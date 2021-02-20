Özge Özpirinçci'ye iltifat yağdı

Doğal kalmayı tercih ettiği için saçını üç yıldır boyatmayan Özge Özpirinçci ve Nilüfer Gürbüz, takipçilerinden iltifat aldı.

"EN AZINDAN DENEDİK"

Ünlü oyuncunun, 3.3 milyon takipçili Instagram hesaabından, kalp emojsiyle birlikte "En azından denedik! İyi ki varsın Nilüfer Gürbüz" notunu yazdığı paylaşım, 150 binden fazla beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

"KEŞKE SAÇIM BÖYLE BEYAZLASA"

Özpirinçci'ye, "Saçlar çok yakışmış. Cesaretinize hayranım, hayranlığım bir kat daha arttı size", "Keşke saçım böyle güzel beyazlasa", "Çok tatlısınız", "Sen nasıl güzel bir kadınsın" şeklinde övgü dolu yorumlar geldi.