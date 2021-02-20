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HaberlerMagazin Haberleri Özge Özpirinçci'ye iltifat yağdı
20.02.2021 - 16:06 |

Özge Özpirinçci'ye iltifat yağdı

Oyuncu Özge Özpirinçci, önceki gün meslektaşı Buğra Gülsoy'un eşi Nilüfer Gürbüz ve köpekleriyle paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.

Özge Özpirinçci'ye iltifat yağdı
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Doğal kalmayı tercih ettiği için saçını üç yıldır boyatmayan Özge Özpirinçci ve Nilüfer Gürbüz, takipçilerinden iltifat aldı.

Özge Özpirinçciye iltifat yağdı

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"EN AZINDAN DENEDİK"
Ünlü oyuncunun, 3.3 milyon takipçili Instagram hesaabından, kalp emojsiyle birlikte "En azından denedik! İyi ki varsın Nilüfer Gürbüz" notunu yazdığı paylaşım, 150 binden fazla beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Özge Özpirinçciye iltifat yağdı

"KEŞKE SAÇIM BÖYLE BEYAZLASA"
Özpirinçci'ye, "Saçlar çok yakışmış. Cesaretinize hayranım, hayranlığım bir kat daha arttı size", "Keşke saçım böyle güzel beyazlasa", "Çok tatlısınız", "Sen nasıl güzel bir kadınsın" şeklinde övgü dolu yorumlar geldi.

20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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Cadde Yazarları

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