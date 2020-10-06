Özgü Namal kimdir, nerede yaşıyor? Özgü Namal'ın eşi neden öldü, kaç yaşındaydı?
Son dakika haberlere göre, oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çiftin Nefes ve Elem Su adlarında iki çocuğu vardı. Bu üzücü haber üzerine Özgü Namal hakkında meraklı arayış başladı. Özgü Namal kimdir, kaç yaşında, nerede yaşıyor? Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral kaç yaşındaydı, mesleği neydi?
Muğla Köyceğiz’de yaşayan Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dört yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz’de bir köye yerleşmişti.Muğla Köyceğiz’de yaşayan Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dört yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz’de bir köye yerleşmişti.
ÖZGÜ NAMAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
28 Aralık 1978'de Üsküdar'da doğdu. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.
1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır. Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğrafçılık da hobileri arasında yer almaktadır.
Kurtlar Vadisi Dizisinde Polat Alemdarın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.
2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti.
Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katılmıştır.
ÖZGÜ NAMAL'IN EŞİ SERDAR ORAL KİMDİR?
Özgü Namal ile 2014 yılında dünyaevine giren Serdar Oral, reklamcılık sektöründe faal olan bir isimdir. Kendisi Ferco Holding ortaklarından birisi olarak tanınmaktadır. Popüler yaşamda az yer aldığından internet ortamında kendisi hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.
4 yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz’de bir köye yerleşti. 10 yıllığına bir köy evi kiraladı. Yanındaki 7 dönümlük araziyi de 1 milyon 400 bin TL’ye aldı.Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz’de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Bu beraberlikten Nefes ve Elem Su adlarında iki de çocuğu olan çift, orman içindeki çiftlik evinde ilk kez görüntülenmişti.
ÖZGÜ NAMAL DİZİLERİ - FİLMLERİ
1998 Bir Filiz Vardı Genç Filiz
1998 Affet Bizi Hocam Nehir
1998 İkinci Bahar Öğrenci
1999 Kerem Ayla
2000 Karate Can Zeliha
2000 Fosforlu Cevriye Ayten
2001 Yeditepe İstanbul Duru
2001 Cinlerle Periler Zeynep
2002 Beşibiryerde Ahu
2002 Havada Bulut Yorgiya
2002 Sır Çocukları Zeynep
2004 Büyü Sedef
2004 Anlat İstanbul Şenay
2005 Organize İşler Umut Ocak
2003-2005 Kurtlar Vadisi Elif Eylül
2006 Bebeğim Emel Erter
2006 Beynelmilel Gülendam
2006 Polis Funda
2006 Koca Kafalar
2007 Sihirli Oyuncakçı
2007 Bratz Türkçe seslendirme
2007 Mutluluk Meryem
2008 Güneşin Oğlu Şule
2008 İncir Çekirdeği Heda
2008 Koca Kafalar Özgü
2008 O... Çocukları Dona Aday
2008 Benim Annem Bir Melek Durusu can
2009 Masumlar Zeynep
2009-2011 Hanımın Çiftliği Güllü/Serap İsmail Cem
2012 Koyu Kırmızı Ümit
2013-2014 Merhamet Narin
2014 Yalnız Kurt Özgü Narman
2013 Bu İşte Bir Yalnızlık Var Ayşe
2014-2015 Yetenek Sizsiniz Türkiye Özgü Namal (kendisi) (Jüri)