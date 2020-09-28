Özgün kimdir, kaç yaşında, nereli? Özgün'ün hayat hikayesi

Şarkılarıyla milyonların beğenisini kazanan Özgün, sosyal medya kullanımı ile de çok sayıda takipçisi bulunuyor. Peki Özgün kimdir, kaç yaşındadır?



ÖZGÜN KİMDİR?



Özgün Uğurlu, ya da bilinen adıyla Özgün 19 Ekim 1979, Eskişehir doğumlu.

2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Viyola Bölümü'nden mezun oldu. Sözleşmeli müzisyen olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda çalıştı.

Özgün'ün "Elveda" adlı ilk albümü Kasım 2005'te yayınlandı. İlk klibini "Elveda" şarkısına çekti ve bu albümden sırasıyla Şeytan, Yanarım, Kandırman Lazım, Günahkar ve Aşk Çiçeği isimli şarkılarına klip çekti. Özgün'ün "Nöbetçi Aşık" adlı ikinci albümü, 20 Haziran 2007 tarihinde yayınlandı.Özgün'ün ikinci albümünün çıkış parçası olan "Kıvırır", 23 Haziran 2007'de yayınlandı.İkinci klibi ise "Acıyı çeken anlar", 27 Ağustos 2007 tarihinde yayınlandı.Üçüncü klibi ise "Yalnızlık", 21 Kasım 2007 tarihinde yayınlandı.Özgün'ün ikinci albümünün son klibi ise "Kıpır Kıpır", 21 Nisan 2008 tarihinde yayınlandı.

Özgün vatani görevini 331.Kısa Dönem olarak Aralık 2009'da başlayıp Mayıs 2010'da tamamlamıştır.

Askerlik dönüşü Yeni isimli single çalışmasını Avrupa Müzik etiketiyle yayınlayan Özgün, klip çektiği İstiklal adlı şarkısıyla 2010 yazının en çok dinlenilen şarkıları arasında yer aldı. 2010 sonbaharında ise Toz adlı şarkısına klip çekti. 2011 yazı için hazırladığı dijital single çalışmasında ise klip çektiği Sadece Arkadaşız şarkısı ile radyolar ve müzik Tv'lerinde en çok çalınan şarkılar sıralamasında 2. sıraya kadar yükseldi. 2012 yılı Temmuz ayında Nida Karaçar ile evlenmiştir. Edir Uğurlu adında bir oğlu vardır.