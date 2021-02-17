Özlem Ada Şahin karın kaslarını sergiledi

Şarkıcı Berkay Şahin ile 2016 yılında evlenen Özlem Ada Şahin, bir yıl sonra kızı Arya'yı kucağına aldı. İkili, 2019'da ise Zeynep Mira'nın dünyaya gelmesiyle birlikte ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

BAKLAVALI ÖZLEM

Evlendikten sonra podyumları bırakan 29 yaşındaki eski manken, dün sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla ne kadar formda olduğunu gözler önüne serdi. Özlem'in karın kasları, birçok profesyonel sporcuda yok.

"İKİMİZ DE KALDIRACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

İki çocuk annesi olan Özlem Ada Şahin, "Arya bir kardeşi daha kaldırabilecek değil" yorumuna, "İkimiz de kaldıracak durumda değiliz" şeklinde esprili bir cevap vermişti.