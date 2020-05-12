12.05.2020 - 07:00 |
‘Özpetek’e hayranım’
Ferzan Özpetek’in son filmi ‘Şans Tanrıçası-La Dea Fortune’nin başrolünde oynayan Jasmine Trinca, 65’inci David di Donatello Ödülleri’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ seçildi.
Ferzan Özpetek’in son filmi ‘Şans Tanrıçası-La Dea Fortune’nin başrolünde oynayan Jasmine Trinca, 65’inci David di Donatello Ödülleri’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ seçildi. Pandemi nedeniyle görüntülü bağlantıların gerçekleştiği organizasyonda oyuncu, yönetmene duyduğu hayranlığı dile getirerek, teşekkür etti.