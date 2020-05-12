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12.05.2020 - 07:00 |

‘Özpetek’e hayranım’

Ferzan Özpetek’in son filmi ‘Şans Tanrıçası-La Dea Fortune’nin başrolünde oynayan Jasmine Trinca, 65’inci David di Donatello Ödülleri’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ seçildi.

‘Özpetek’e hayranım’
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Ferzan Özpetek’in son filmi ‘Şans Tanrıçası-La Dea Fortune’nin başrolünde oynayan Jasmine Trinca, 65’inci David di Donatello Ödülleri’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ seçildi. Pandemi nedeniyle görüntülü bağlantıların gerçekleştiği organizasyonda oyuncu, yönetmene duyduğu hayranlığı dile getirerek, teşekkür etti.

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