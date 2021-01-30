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30.01.2021 - 07:00 |

Pandemide kutlama

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Feryal Gülman, Hakan Carlos Piles, Begüm Özer ve Pelin Akat, yaş günlerini ailesi ve dostlarıyla kutladı.

Pandemide kutlama
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Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Feryal Gülman, Hakan Carlos Piles, Begüm Özer ve Pelin Akat, yaş günlerini ailesi ve dostlarıyla kutladı. Bu yıl daha hassas davrandıklarını ifade eden Hilal Kosif, “Oğlum Hakan Carlos’un en özel günlerinden birinde kalabalık aile olarak yan yana olurduk ancak riski göze almak istemedik. Gönüllerimiz bir” diye konuşurken, Özer, “Pandeminin başından beri çok dikkatli davranarak kurallara riayet ettim. Doğum günümde de keza ailem ve birkaç arkadaşımla pasta kestim. Umarım tüm dünya bir an önce eski sağlıklı günlerine döner” dedi. Yeni yaşında arkadaşı Beyza Uyanoğlu’nun hazırlattığı sürpriz pastayı kesen Gülman da, refah günlere kavuşmayı iple çektiğini belirtti. Akat ise sosyal medya hesabından kutlama mesajlarını yanıtlayarak teşekkür etti.

Seda Bakan'dan Shakira dansıOyuncu Seda Bakan, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın geçtiğimiz ay çıkardığı 'Girl Like Me' şarkısının klibinde görülen koreografideki aynı figürleri sergilediği videosunu takipçileriyle paylaştı.
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Cadde Yazarları

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