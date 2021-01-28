MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Paris Hilton tüp bebek tedavisi görüyor
28.01.2021 - 09:59 |

Paris Hilton tüp bebek tedavisi görüyor

2019 yılından beri yazar Carter Reum ile aşk yaşayan sosyetik güzel Paris Hilton, tüp bebek tedavisi gördüğünü açıkladı.

Paris Hilton tüp bebek tedavisi görüyor
ABONE OL

Sosyetenin ünlü ismi Paris Hilton, yazar Carter Reum ile evlilik planları ve ilişkisi hakkında konuştu.

ABD'li gazeteci Mara Schiavocampo'nun podcast programına katılan Hilton, "Yüzde 100 eminim ki; hayalimdeki adam. Sürekli düğün planları, çocuklarımızın isimleri gibi konular hakkında konuşuyoruz. Hayatımın bundan sonraki adımı için çok heyecanlıyım. Sonunda gerçek bir hayatım varmış gibi hissediyorum" dedi.

"İKİZLERİM OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"
Tüp bebek tedavisine başladığını belirten Paris Hilton, "Bu tedavi sayesinde istersem ikizlerim olmasını da tercih edebiliyorum. Aslında bu konu hakkında pek bilgim yoktu ama Kim Kardashian ikizlerimin olabileceğini söyledi. Bana bu tavsiyeyi verdiği ve beni doktoruyla tanıştırdığı için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"ESTETİK YAPTIRMADIM"
Tamamen doğal olduğunu dile getiren ABD'li yıldız, "Her zaman aynı görünüyorum çünkü hiçbir şey yaptırmadım. Bu konuda çok gururlu hissediyorum. Yüzde 100 doğalım. Asla botoks, estetik veya dolgu yaptırmadım. Annemin yedi yaşından beri bana verdiği tek tavsiye; güneşten uzak durmak" şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çocuklar pandemide 7 saat ekrana maruz kalıyor!

Çocuklar pandemide 7 saat ekrana maruz kalıyor!

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı başlıyor

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı başlıyor

Son dakika - TFF'den seyircili planı! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi...

Son dakika - TFF'den seyircili planı! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi...

West Bromwich'ten Okay Yokuşlu bombası

West Bromwich'ten Okay Yokuşlu bombası

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet