Tuba Büyüküstün, 38’inci yaşını Instagram’dan kutladı. Son dönemde yaşadıklarını yazan oyuncu, “Pek çok zaaf ve eksik karşıladı beni... Pek çok kalp kırıklığı, üstesinden gelemediğim tatsız anılar, tramvalar, sessizlik, suskunluk ve kararsızlık... Beni ben yapan hatalarım ve hayattan aldığım sevgiyle muhteşem bir kadın olarak bitiriyorum 38’inci yılımı bu hayatta” notunu düşerek, ayrıldığı Umut Evirgen’e de gönderme yaptı.