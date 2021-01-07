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07.01.2021 - 09:47 |

Pelin Akil: Sarı kafalarım benim

Oyuncu Pelin Akil, kızları Alin ve Lina ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Akil'in "Sarı kafalarım benim" notuyla yayınladığı gönderiye beğeni yağdı.

Pelin Akil: Sarı kafalarım benim
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2016'da kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile nikah masasına oturan Pelin Akil, 2019 yılında ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı kucağına almıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Akil, kızları ile paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"SARI KAFALARIM BENİM"
Pelin Akil, Alin ve Lina ile birlikte mutfakta çekilen bu karesini, "Sarı kafalarım benim" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncunun gönderisi takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Pelin Akil: Sarı kafalarım benim

“RESMEN LİNA'YI AYIRIYORSUNUZ!"
34 yaşındaki Akil, geçtiğimiz aylarda bir takipçisinin "Hiç mi yüreğin sızlamıyor, resmen Lina'yı ayırıyorsunuz!" şeklindeki yorumunu ifşa etmişti. Kendisini çocukları arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçisine isyan eden Pelin Akil, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu.  Akil, “O kadın gibi düşünen varsa silsin beni ve kötü bakan, kötü arayan gözlerini bizim aileden uzak tutsun” demişti.

Pelin Akil: Sarı kafalarım benim

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