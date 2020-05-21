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HaberlerMagazin Haberleri Pelin Akil'in ikizleri Alin ve Lina ünlü isimleri solladı!
21.05.2020 - 14:11 |

Pelin Akil'in ikizleri Alin ve Lina ünlü isimleri solladı!

Pelin Akil - Anıl Altan çifti, geçtiğimiz yıl ikiz kızlarını kucaklarına almışlardı. Sosyal medyada kendi hesapları da olan Alin ve Lina, gördükleri ilgiyle birçok ünlüyü solladı.

Pelin Akil'in ikizleri Alin ve Lina ünlü isimleri solladı!
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Pelin Akil ve Anıl Altan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ikizlerinin Türk bayraklı fotoğrafını paylaştı. Bu kareyi 417 bin kişi beğendi. Çiftin, kızlarının adına açtıkları Instagram hesabı ise 100 bin barajını aştı, 229 bin takipçiye ulaştı. Birçok oyuncu ve şarkıcının bile bu kadar takip edeni yok.

Pelin Akilin ikizleri Alin ve Lina ünlü isimleri solladı

Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.
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Cadde Yazarları

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