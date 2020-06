Pelin Batu'nun annesi Nevra Batu kimdir, neden öldü? Pelin Batu kimdir?

Pelin Batu annesi Nevra Batu'nun hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu. Nevra Batu, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncu Pelin Batu ve annesi Nevra Batu'nun yaşamı merak edilmeye başlandı.

Pelin Batu, annesi Nevra Batu'nun ölüm haberini şu sözlerle duyurdu: "Canım annemi kaybettik. Arnavut damarı sonuna kadar mücadele etti. Hoşcakal benim güçlü, cesur annem. Nevra Batu (1945-2020)."

PELİN BATU KİMDİR?

Pelin Batu, babası İnal Batu diplomat olduğu için çocukluğunu Pakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti ve ABD gibi farklı ülkelerde geçirdi. New York'taki Marymount Okulu'nda liseyi bitirdi ve ayrıca Mannes Müzik Koleji'nde (İngilizce: Mannes College The New School for Music) müzikal ve tiyatral yetenekler kazandı. New York Üniversitesi'nde edebiyat ve felsefeye başladıktan sonra üzerine çalıştığı bölümü tarihe çevirdi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. Doktorasını 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden aldı