Pelin Karahan: Resme geri döndüm!

Ev karantinasında olan birçok ünlü isim, eski uğraşlarına geri döndü. Bu isimlerden biri de oyuncu Pelin Karahan oldu. Karahan, yıllar sonra yeniden resim yapmaya başladı.

Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Seneler önce başladığım resme geri döndüm… özellikle bu dönemde bana en iyi gelen… artık bırakmam seni”