Pempe top havalandı

Meme kanserinde erken tanının sembolü haline gelen Pembe Top, bu yıl gönüllü destekçi Neslihan Atagül Doğulu’nun elinden yükseldi. Oyuncu, Cedi Osman ve Doğuş Balbay’ın arasında yerini alarak hava atışını gerçekleştirdi. Projede bulunmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Doğulu, “Kadınları sağlıklarının takipçisi olmaya ve harekete geçmeye davet ediyorum” dedi.