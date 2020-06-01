01.06.2020 - 14:09 |
Perihan Savaş: Çok özledim adamım
Usta sanatçı Perihan Savaş, 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile nikah fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Nikah günü çekilen pozu takipçilerinin beğenisine sunan Savaş, fotoğrafın altına "1 Haziran 1987 hayatımıza imza attık...Çooook özledim adamım" notunu düştü.
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