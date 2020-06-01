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01.06.2020 - 14:09 |

Perihan Savaş: Çok özledim adamım

Usta sanatçı Perihan Savaş, 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile nikah fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Perihan Savaş: Çok özledim adamım
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Nikah günü çekilen pozu takipçilerinin beğenisine sunan Savaş, fotoğrafın altına "1 Haziran 1987 hayatımıza imza attık...Çooook özledim adamım" notunu düştü.

Perihan Savaş: Çok özledim adamım

Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.
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Cadde Yazarları

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