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17.05.2020 - 08:42 |

Pınar Altuğ takipçilerini uyardı

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden kendi adına açılmış bir Twitter hesabı konusunda takipçilerini uyardı.

Pınar Altuğ takipçilerini uyardı
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pınar Altuğ, karantina günlerinde de ailesiyle mutlu pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Altuğ, Instagram hesabı üzerinden bir uyarıda bulundu. Kendi adı kullanılarak açılmış bir Twitter hesabı konusunda takipçilerini uyaran Altuğ, böyle bir hesabı olmadığını söyledi ve sevenlerinin bu sayfaya itibar etmemelerini  şu sözlerle istedi:

“Birkaç gündür gelen mesajlar sonucu fark ettim, bu hesap benim değildir. Hep olduğu gibi biri Pınarcılık oynamaya karar vermiş, lütfen çevrenizi de uyarınız hesap bana ait değildir! Benim Twitter hesabım birkaç sene önce ele geçirildiğinden beri artık Twitter kullanmıyorum, bir hesabım var ama aktif olarak kullanmıyorum.”

Pınar Altuğ takipçilerini uyardı

 

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