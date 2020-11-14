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14.11.2020 - 13:17 |

Pınar Altuğ'dan Didem Uzel sorusuna yanıt yok

Oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan'la birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi.

Pınar Altuğ'dan Didem Uzel sorusuna yanıt yok
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Akşam saatlerinde geldikler AVM’de eczaneye uğrayıp ilaçlarını temin eden Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti, daha sonra çocukları için kışlık alışveriş yaptı.

Geçtiğimiz günlerde 26 yıllık dostu Didem Uzel’i sosyal medya hesaplarından takipten çıkarıp fotoğraflarını silen Altuğ, konuyla ilgili yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

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