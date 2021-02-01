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01.02.2021 - 10:26 |

Pınar Deniz, 'Kırmızı Oda'da

TV8'in sevilen dizisi 'Kırmızı Oda'nın 23'üncü bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yeni bölüme konuk oyuncu olarak Pınar Deniz katılıyor.

Pınar Deniz, 'Kırmızı Oda'da
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Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı 'Kırmızı Oda', 23'üncü bölümüyle 5 Şubat Cuma akşamı ekranda olacak.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan  dizinin yeni bölümüne, Pınar Deniz konuk oyuncu olarak dahil oluyor.

Pınar Deniz'in canlandırdığı karakter, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojik destek almak için Doktor Hanım'a başvuracak.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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