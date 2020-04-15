Pınar Sabancı Oxford Üniversitesi’ne kabul edildi

Sabancı, üniversitenin kampüsünde çekilmiş bir fotoğrafını Instagram’da şu sözlerle paylaştı: “Özellikle bu dönem, her gün kötü haberler almaya alışmışken, belki umutla beklediğimiz güzelliklere de yer vermek gerekiyor hayatta. Dünya için önemsiz ve küçük ama benim adıma çok anlamlı ve büyük bir adım. Oxford Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul mektubumu bu zorlu süreçte aldım. Bu sayede, aşık olduğum mesleğimi yaparken, daha çok insana yardım edebileceğimi düşünmek beni çok mutlu ediyor.”