Pixels filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Pixels filmi ne zaman kaç yılında çekildi?

Dünyaca ünlü oyuncu Adam Sandler'ın başrolünü üstlendiği Pixels filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki merakla araştırılan Pixels filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir?

PİXELS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Klasik atari oyunlarının görüntülerini yanlış yorumlayıp bir savaş ilanı olarak algılayan uzaylılar, bu oyunlardaki karakterlerin benzerleriyle dünyaya saldırırlar. Başkan Will Cooper (Kevin James) son çare olarak 80’li yılların atari şampiyonu çocukluk arkadaşı Jules Brenner (Adam Sandler) ve onun oyun delisi arkadaşlarına başvurmak zorunda kalır.

PİXELS FİLMİ OYUNCULARI

Adam Sandler - Brenner

Kevin James - President Will Cooper

Michelle Monaghan - Violet

Peter Dinklage - Eddie

Josh Gad - Ludlow Lamonsoff

Matt Lintz - Matty Van Patten

Brian Cox - Admiral Porter



İŞTE FİLM OYUNCULARI SESLENDİRENLER



Fatih Özacun, Figen Sümeli, Aydoğan Temel, Kerem Kobanbay, Özgür Özdural