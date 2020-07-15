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15.07.2020 - 21:02 |

Pixels filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Pixels filmi ne zaman kaç yılında çekildi?

Aksiyon/Bilim Kurgu türünde 2015 yılında çekilen Pixels filmi, bu akşam TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Adam Sandler, Kevin James ve Michelle Monaghan gibi oyuncuların başrolleri paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Chris Columbus oturuyor. Peki Pixels filmi konusu nedir?

Pixels filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Pixels filmi ne zaman kaç yılında çekildi?
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Dünyaca ünlü oyuncu Adam Sandler'ın başrolünü üstlendiği Pixels filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki merakla araştırılan Pixels filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir?

PİXELS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Klasik atari oyunlarının görüntülerini yanlış yorumlayıp bir savaş ilanı olarak algılayan uzaylılar, bu oyunlardaki karakterlerin benzerleriyle dünyaya saldırırlar. Başkan Will Cooper (Kevin James) son çare olarak 80’li yılların atari şampiyonu çocukluk arkadaşı Jules Brenner (Adam Sandler) ve onun oyun delisi arkadaşlarına başvurmak zorunda kalır.

PİXELS FİLMİ OYUNCULARI

Adam Sandler - Brenner
Kevin James - President Will Cooper
Michelle Monaghan - Violet
Peter Dinklage - Eddie
Josh Gad - Ludlow Lamonsoff
Matt Lintz - Matty Van Patten
Brian Cox - Admiral Porter

İŞTE FİLM OYUNCULARI SESLENDİRENLER

Fatih Özacun, Figen Sümeli, Aydoğan Temel, Kerem Kobanbay, Özgür Özdural

 

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