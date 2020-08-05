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05.08.2020 - 12:59 |

Asuman Dabak piton yılanını öptü

50 yaşındaki Asuman Dabak, 'Hayat Bi' Gün şarkısının klibi için gittiği Bali Adası'nda piton yılanını öperek, cesur bir harekete imza attı.

Asuman Dabak piton yılanını öptü
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Doğası ve tropikal iklimi ile ünlü Bali Adası, Asuman Dabak’ın Hayat Bi’ Gün şarkısının klip çekimine ev sahipliği yaptı. Tatil için sık sık gittiği Bali’de ilk şarkısına enerji dolu ve yaz sıcaklığında bir klip çeken Asuman Dabak, sesi ve fiziği ile ilgi odağı oldu.

Pandemi öncesi çekilen klipten arta kalan vakitlerde Bali’de bol bol gezen sanatçı, piton yılana dokunduğu ve kaldığı odada gekkoların yaşadığı macera dolu ve unutamayacağı anlar yaşadı.

Magazin Haberleri Bülteni (5 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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